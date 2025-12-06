Главные новости за 6 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура Краснодарского края завершила проверку соблюдения лесного законодательства на территории Сочинского национального парка, по итогам которой был возмещен ущерб, причиненный незаконной хозяйственной деятельностью.

В Краснодаре на Главной городской площади начались работы по установке центральной новогодней ели. Конструкция высотой 22 м станет главным украшением праздничного оформления столицы региона.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вошла в опубликованный Financial Times список самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры». Британское издание охарактеризовало уроженку Краснодарского края как «верного посланника» президента России Владимира Путина и отметило, что ее деятельность оказала заметное влияние на мировую повестку в 2025 году.

Спецборт МЧС России доставил в Москву 15-летнюю жительницу Севастополя, пострадавшую в результате вражеской атаки в городском Парке Победы. Ей сделали несколько сложных операций.

На направлении Краснодар — Староминская в декабре вводятся временные корректировки в движении пригородных поездов. Изменения касаются электричек №6702, №6707 и №6710 и обусловлены техническими причинами.

В порту Темрюка второй день продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего после атаки украинских беспилотников в ночь на 5 декабря. Огнем охвачена территория площадью около 1,4 тыс. кв. м.

В Курганинске восстановлено водоснабжение на улице Мира после обращения местной жительницы к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии», состоявшейся 5 декабря. Проблема возникла из-за переноса инженерных сетей в рамках реконструкции участков автодороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная», что привело к временному отключению воды.