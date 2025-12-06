Маргарита Симоньян вошла в топ самых влиятельных людей мира

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вошла в опубликованный Financial Times список самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры». Британское издание охарактеризовало уроженку Краснодарского края как «верного посланника» президента России Владимира Путина и отметило, что ее деятельность оказала заметное влияние на мировую повестку в 2025 году, сообщает «Вечерняя Москва».

В числе других участников рейтинга оказались глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, актриса Синтия Эриво, музыканты Росалия и Bad Bunny, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, предпринимательница Стелла Ли, руководитель британской разведки MI6 Блейз Метревели, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, топ-менеджер Goldman Sachs Дэвид Соломон и ряд других известных фигур.

Ранее Симоньян сообщала о прохождении лечения после сложной операции. Осенью стало известно о смерти ее супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который длительное время находился в коме и скончался 26 сентября в возрасте 59 лет.

В рейтинге доверия россиян предприниматель и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий занял 62-е место. Господин Галицкий обошел многих известных личностей, таких как Михаил Боярский, Егор Крид и Николай Басков. На одну позицию выше него расположилась спортсменка Алина Кабаева. Основатель Telegram Павел Дуров оказался на 79-м месте, опередив Артемия Лебедева и Евгения Петросяна. Всего в рейтинге 100 публичных личностей, а первое место занял Владимир Соловьев.

Исследование проводится каждый квартал и охватывает около 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов из разных регионов России. Вопросы задавались людям старше 14 лет.

