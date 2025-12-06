В Сочи взыскали свыше 156 млн рублей ущерба за незаконную деятельность на ООПТ
Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура Краснодарского края завершила проверку соблюдения лесного законодательства на территории Сочинского национального парка, по итогам которой был возмещен ущерб, причиненный незаконной хозяйственной деятельностью, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
По данным правоохранительных органов, что с 2021 года председатель садоводческого товарищества «Меркурий» самовольно заняла часть Верхне-Сочинского лесничества. На участке была установлена металлическая ограда, размещены информационные аншлаги со схемой садовых участков и указанием на частную территорию товарищества, что создавалo видимость легального использования земли.
Прокуроры также зафиксировали уничтожение деревьев пород бук восточный, граб, дуб иберийский и ольха черная. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Размер причиненного окружающей среде вреда составил более 156 млн руб. С учетом выявленных нарушений в суд был направлен иск о возмещении ущерба, который впоследствии был компенсирован.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.