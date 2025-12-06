На главной площади Краснодара начали устанавливать 22-метровую новогоднюю елку

В Краснодаре на Главной городской площади начались работы по установке центральной новогодней ели. Конструкция высотой 22 м станет главным украшением праздничного оформления столицы региона. По информации городских властей, которую опубликовали в своем Telegram-канале, елку украсят тематическими игрушками — декоративными избушками, фигурками щелкунчиков и снеговиков, а также традиционными шарами и снежинками. Полностью праздничный объект будет оформлен к 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В городе уже ведется установка новогодних деревьев в разных районах. Семь 15-метровых елей уже смонтированы, в том числе в скверах Субботнем и Пограничников, а также в Изумрудном сквере, где работы завершатся 11 декабря. Первой была установлена елка в Юбилейном микрорайоне — монтаж в сквере 80-летия образования Краснодарского края стартовал 25 ноября.

Городские службы продолжают подготовку общественных пространств к праздничному сезону, а инженер-сметчик из Краснодара Роман Сантулшаев подсчитал, сколько стоит новогодняя иллюминация на улице Красной, которую подарил городу бизнесмен Сергей Галицкий.

В смете учтены расходы на проектирование, материалы, оборудование, их доставку и установку, включая прокладку кабеля и крепления. Также заложено 2% на непредвиденные расходы и 20% на НДС.

По расчетам господина Сантулшаева, освещение на участке от улицы Гаврилова до Одесской стоит более 37,5 млн руб., от Одесской до Бабушкина — свыше 52 млн руб., а от Бабушкина до Хакурате, включая зону фонтана,— более 53 млн руб. На участок от Хакурате до Северной потрачено около 21 млн руб., от Северной до Володи Головатого — свыше 40 млн руб., от Володи Головатого до Калинина — более 14 млн руб. и от Калинина до Буденного — свыше 8 млн руб.

В итоге общая стоимость новогоднего оформления составила более 228 млн руб. Смета была подготовлена с использованием специального программного обеспечения и актуальных цен на конец 2024 года.

Мария Удовик