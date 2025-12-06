«РЖД» временно изменили расписание электричек Краснодар — Староминская

На направлении Краснодар — Староминская в декабре вводятся временные корректировки в движении пригородных поездов. Как сообщает «Кубань Экспресс-Пригород», изменения касаются электричек №6702, №6707 и №6710 и обусловлены техническими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд №6702 Краснодар-1 — Староминская-Тимашевская будет курсировать 9, 11 и 15 декабря. Его отправление из Краснодара-1 переносится на 08:47 — на 40 минут раньше обычного. На всех последующих остановках движение также будет происходить раньше графика: до станции Староминская-Тимашевская прибытие ожидается в 12:34, что на 15 минут раньше прежнего расписания.

Поезд №6707 Тимашевская — Краснодар-1 12 декабря отправится на 10 минут раньше — в 12:40. На ряде станций прибытие произойдет досрочно, однако отдельные отправления будут осуществляться позже установленного графика. Окончательное прибытие в Краснодар-1 планируется в 14:39, что на шесть минут позже ранее предусмотренного времени.

Для поезда №6710 Краснодар-1 — Тимашевская, который следует с 8 по 18 декабря, отправление установлено на 20:41. До Титаровки движение осуществляется по обычному графику, однако далее все станции будут проходиться с задержкой в среднем на 22 минуты. Прибытие в Тимашевскую запланировано на 22:37 — на 10 минут позже прежнего времени.

До 18 декабря изменения действуют в расписании двух пригородных поездов на маршруте Краснодар — Усть-Лабинская из-за технических работ. Электричка №6736 из Краснодара в Усть-Лабинскую будет отправляться в 21:29, что на 1 час 10 минут позже обычного. Прибытие запланировано на 23:20.

Поезд №7129 из Васюринской в Краснодар отправится в 20:26, на 15 минут позже. В Краснодар он прибудет в 21:37, что на 18 минут позже привычного времени.

Перевозчик рекомендует пассажирам учитывать обновленное расписание и заранее планировать маршруты.

Мария Удовик