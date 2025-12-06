Пожар в порту Темрюка тушат вторые сутки после атаки БПЛА

В порту Темрюка второй день продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего после атаки украинских беспилотников в ночь на 5 декабря. По данным краевого оперативного штаба в Telegram-канале, огнем охвачена территория площадью около 1,4 тыс. кв. м.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к тушению привлечены 35 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. Специалисты продолжают работать на месте происшествия в круглосуточном режиме.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что в результате атаки БПЛА были повреждены элементы портовой инфраструктуры Темрюка, после чего началось возгорание. Персонал был своевременно эвакуирован, предварительно жертв и пострадавших нет.

Власти напоминают, что в Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местоположении объектов военной и критически важной инфраструктуры.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на улице Красной произошло возгорание трансформаторной подстанции. К тушению огня привлекли 46 специалистов и 15 единиц техники, а в результате возгорания пострадавших и погибших нет.

Мария Удовик