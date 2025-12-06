Жителям улицы Мира в Курганинске вернули воду после обращения на «Прямой линии»

В Курганинске восстановлено водоснабжение на улице Мира после обращения местной жительницы к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии», состоявшейся 5 декабря. Проблема возникла из-за переноса инженерных сетей в рамках реконструкции участков автодороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная», что привело к временному отключению воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации вице-губернатора Евгения Пергуна, работы по капитальному ремонту дороги предусматривали обновление и замену сетей, что требовало поэтапного подключения жителей. Всего к модернизированным коммуникациям необходимо было подключить 20 домовладений. На данный момент водоснабжение восстановлено для семи абонентов; оставшимся тринадцати, имеющим собственные скважины, подключение обещано завершить до конца года.

Во время «Прямой линии» губернатор поручил органам местной власти оперативно решать аналогичные ситуации по всему краю, когда при ремонте дорог или строительстве объектов жители временно остаются без коммунальных услуг. Он отметил необходимость быстрого восстановления подачи ресурсов.

В 2025 году на реконструкцию и капитальный ремонт 101 объекта водоснабжения, свыше 230 км сетей и 38 водозаборов, а также на проектирование семи новых объектов водоснабжения в краевом бюджете предусмотрено 4 млрд руб.

Мария Удовик