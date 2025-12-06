Раненную при атаке на Севастополь девочку доставили на лечение в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву 15-летнюю жительницу Севастополя, пострадавшую в результате вражеской атаки в городском Парке Победы. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя жительница получила ранения от осколков сбитого объекта. Подростка в очень тяжелом состоянии отвезли в больницу, где врачи несколько дней пытались спасти ее жизнь. Ей сделали несколько сложных операций.

Ночью самолет Ил-76 выполнил санитарный перелет из региона в столицу. Перед транспортировкой врачи Севастополя стабилизировали состояние пациентки и приняли решение о ее дальнейшем лечении в московском медучреждении.

Самолет МЧС был оснащен специализированным медицинским модулем, необходимой аппаратурой и реанимобилем. Девочку сопровождала бригада врачей. В Москве несовершеннолетняя будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

Пострадавшие от обстрелов получают не только медицинскую помощь, но и финансовую. С 2023 года выплаты идут из резервного фонда правительства Севастополя. По данным ведомства, на 1 ноября выплачено 97,3 млн руб., включая 6,5 млн, выделенные в 2025 году. Компенсации идут как на возмещение материального ущерба, так и для пострадавших людей и семей погибших.

Севастополь продолжает подвергаться атакам, в основном с использованием беспилотников и морских дронов. Ранее также использовались фугасные и кассетные ракеты. С начала 2023 года повреждены жилые здания, есть погибшие и раненые.

По информации ТАСС, самые серьезные последствия были 23 июня 2024 года, когда город атаковали тактическими ракетами Atacms с кассетными боевыми частями. В результате пострадали более 150 человек, четверо погибли. СКР квалифицировал это как теракт.

Мария Удовик