ПСБ поддержал награждение лучших бизнес-проектов Кубани на премии «Твердые знаки»

ПСБ в Краснодаре принял участие в церемонии награждения финалистов региональной бизнес-премии «Твердые знаки», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Белик Фото: Виктор Белик

Престижная награда отмечает лучшие проекты компаний Краснодарского края, а форум традиционно собирает владельцев и руководителей предприятий, предпринимателей, представителей органов власти и СМИ региона.

Одиннадцать победителей, чьи бизнес-инициативы оказали влияние на развитие региона в течение минувшего делового сезона, были объявлены в ходе церемонии. Эксперты оценивали новизну, актуальность, экономическую отдачу, значимость для региона, а также производственную и бюджетную эффективность проектов.

ПСБ вручил награду победителю в номинации «Лучший проект в B2B-секторе». Им стала компания «Олантис» с проектом «Мебельные решения для HoReCa». Награду вручил региональный директор ПСБ в Краснодаре Вадим Сальников.

«ПСБ традиционно поддерживает деловые инициативы, направленные на развитие предпринимательства в регионах. Премия "Твердые знаки" — это важная площадка для признания достижений бизнеса, и мы рады быть ее частью. Мы работаем для бизнеса, создавая комфортные условия для его роста. Уверен, что развитие компаний-лидеров, таких как "Олантис", способствует укреплению экономики, а сама премия позволяет выявлять и поддерживать талантливых предпринимателей, чьи новаторские идеи могут стать движущей силой экономического развития Краснодарского края и всей страны»,— отметил Вадим Сальников.

Премия «Твердые знаки» — проект издательского дома «Коммерсантъ», целью которого является выявление и поощрение представителей бизнеса, реализовавших наиболее эффективные проекты. В 2025 году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 112 от компаний Краснодарского края, Адыгеи и Крыма.

