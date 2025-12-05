В доме на улице Мурата Ахеджака в Новороссийске обследовали 15 квартир после атаки БПЛА

В многоквартирном доме на улице Мурата Ахеджака, 5 в Новороссийске пострадали по меньшей мере 15 квартир в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября. Об этом сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Согласно актуальным данным, рабочие группы провели обследование 15 квартир в МКД на ул. Мурата Ахеджака, 5. Три квартиры пострадали полностью, в них зафиксировали утрату имущества, в жилых помещениях в результате прилетов произошли возгорания. Еще в 12 квартирах, по словам Рафаэля Беглярова, установлены мелкие повреждения внутриквартирных стен, трещины и дефекты штукатурного покрытия.

После массированной атаки с 24 на 25 ноября первыми уборку территории дома начали представители управляющей компании. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что в подъездах производить уборку помогали местные жители и специалисты центра комплексного содержания территорий. Восстановительные работы в квартирах по указанному адресу в настоящее время не начаты.

«На сегодняшний день управляющая компания привлекла экспертную организацию, которая должна будет произвести экспертизу общестроительных работ на предмет повреждения несущих конструкций. Работает эксперт по оценке ущерба внутри квартир и подготовке экспертных заключений»,— сообщил замглавы по вопросам ЖКХ.

Чиновник заявил, что все пострадавшие квартиры будут восстанавливаться за счет средств городского бюджета. Экспертным организациям дали поручение завершить экспертизы в течение месяца, после выдачи сметных расчетов планируется начать торги на ремонт жилых помещений. Общедомовое имущество, со слов Рафаэля Беглярова, будут восстанавливать представители УК совместно с застройщиком за счет собственных средств.

София Моисеенко