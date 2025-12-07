Главные новости недели в Нижегородской области к 7 декабря
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородские власти передумали вводить ограничения продажи алкоголя в 2026 году. Такое решение они объяснили данными о снижении потребления спиртного в регионе, недополучением около 1,5 млрд руб. от акцизов и мнением областного бизнес-сообщества.
С 2026 года нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытках подкупа. Это коснется госслужащих, для которых глава региона является представителем нанимателя. Как правило, это заместители губернатора. Премия составит 50% от зарплаты.
Бывшую производственную площадку Volkswagen в Нижнем Новгороде планируют перезапустить в 2026 году с новыми партнерами, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. На Нижегородском автозаводе ситуацию не комментируют.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Замдиректора АО «ДСК "Автобан"» Олега Лесюту арестовали по обвинению в даче взятки за ускорение экспертизы по проекту дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Сумма незаконного вознаграждения составила 2,5 млн руб., считает следствие.
Промпроизводство в Нижегородской области ушло в минус. По данным Нижегородстата, индекс по итогам 10 месяцев 2025 года составил 99,9% к январю-октябрю предыдущего года.
Ни одной заявки не поступило на конкурс по строительству онкоцентра в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость закупки составила почти 14,35 млрд руб. В один лот объединили проектирование и строительство объекта, а также поставку оборудования, необходимого для эксплуатации здания.
Сергей Егоров (в оранжевой куртке)
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова обвинили в коррупции. По версии следствия, за взятку в 120 тыс. руб. он помог организовать в Нижнем Новгороде незаконную коммерческую деятельность. Первого замглавы города отправили под домашний арест.
Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют под музей. Проект завершится к концу 2026 года. Экспозиция будет посвящена строительству каменного кремля в XVI-XVII веках, его структуре, стройматериалам и конструкциям. В башне будут проводить лекции, мастер-классы, этнографические и театральные мероприятия.
Олег Лавричев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Экс-спикера нижегородской думы и бывшего гендиректора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом 1,8 млн руб. Его признали виновным в растрате средств предприятия и мошенничестве при продаже ведомственного жилого фонда.
Оплату проезда наличными собираются отменить на Бору, в Дзержинске, Арзамасе, Балахнинском, Городецком и Богородском округах с 2028 года. Пассажиры без транспортных карт смогут оплатить проезд банковскими, а закон не нарушит их права, так как они могут купить транспортные карты за наличный расчет, говорится в пояснительной записке.