Оплату проезда наличными планируют отменить в нижегородской агломерации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание проект закона о запрете водителям общественного транспорта продавать пассажирам билеты за наличные на муниципальных маршрутах. С 2026 года запрет планируется ввести в Нижнем Новгороде, с 2028 года — на Бору, в Дзержинске и Арзамасе, Балахнинском, Городецком и Богородском округах, следует из опубликованного законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пояснительной записке отмечается, что водителям во время управления запрещено совершать действий, создающие угрозу гибели или ранения людей, а пассажирам — отвлекать водителя во избежание ДТП. Пассажиры без транспортных карт смогут оплатить проезд банковскими, а закон не нарушит их права, так как они могут купить транспортные карты за наличный расчет, говорится в законопроекте.

Как писал «Ъ-Приволжье», областной минтранс сначала планировал полностью отменить оплату проезда за наличные в наземном общественном транспорте Нижнего Новгорода. Однако затем был введен переходный период до конца 2025 года.

Владимир Зубарев