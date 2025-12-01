Дорожника обвинили в даче взятки за ускорение экспертизы дублера Гагарина

Заместителя гендиректора дорожно-строительной организации в Нижнем Новгороде обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за ускорение прохождения экспертизы проекта автомагистрали. По ходатайству следствия он арестован, сообщили в региональном СУ СКР 1 декабря 2025 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года обвиняемый передал 2,5 млн руб. представителю госучреждения, занимающегося государственной экспертизой. Название организации не приводится. По данным «Ъ-Приволжье», взятка предназначалась за ускорение экспертизы по проекту дублера проспекта Гагарина, обвиняемый — замдиректора АО «ДСК "Автобан"» Олег Лесюта.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области и ООО «Концессионная строительная компания №11» (КСК №11, дочерняя компания АО «ДСК "Автобан"») подписали концессионное соглашение на строительство II-IV очередей дублера проспекта Гагарина в 2023 году.

В сентябре представитель концессионера сообщал, что вторую и третью очередь планируется достроить к концу 2026 года — раньше срока, обозначенного в концессии (первый квартал 2029 года).

Галина Шамберина