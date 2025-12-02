Ни одной заявки не поступило на строительство нижегородского онкоцентра

На открытый конкурс по строительству онкологического центра в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки. Об этом говорится в протоколе на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Заявки принимали до 2 декабря. Как писал «Ъ-Приволжье», начальная стоимость закупки составила почти 14,35 млрд руб. В один лот объединено проектирование и строительство объекта, а также поставка оборудования, необходимого для эксплуатации здания.

Достроить девятиэтажный центр онкоцентр на улице Родионова, 190 необходимо к 1 ноября 2031 года. Начало строительства запланировано на 2028 год.

Центр должен включать хирургический корпус с круглосуточным (на 380 коек) и дневным (на 10 коек) стационарами, диагностический блок, лабораторный блок, аптеку, взрослую поликлинику на 300 посещений в смену, а также пищеблок, конференц-зал и другие помещения.

Галина Шамберина