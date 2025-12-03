Коромыслову башню нижегородского кремля реставрируют под музей
В Коромысловой башне Нижегородского кремля после реставрации планируется открыть музей. Проект завершится к концу 2026 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве культуры Нижегородской области 3 декабря в ответ на запрос.
Фото: минкульт Нижегородской области
Экспозиция будет посвящена строительству каменного кремля в XVI-XVII веках, его структуре, стройматериалам и конструкциям. Сама башня станет главным экспонатом, в ней организуют интеракивные зоны и игры, позволяющие почувствовать себя строителем кремля.
Два нижних этажа башни будут отведены под лекции, мастер-классы, этнографические и театральные мероприятия.
Как писал «Ъ-Приволжье», на реставрацию башни выделили 44 млн руб.