Промпроизводство в Нижегородской области ушло в минус

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-октября составил 99,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщило региональное управление Росстата.

В октябре текущего года по сравнению с октябрем годом ранее индекс промпроизводства нижегородских предприятий составил 98,5%.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого полугодия нижегородская промышленность показывала рост производства на 1,8%.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что экономика региона оказалась на грани нулевого роста. В этой ситуации реализацию крупных проектов придется отложить.

В консервативный сценарий развития нижегородской экономики в 2026 году региональные власти заложили индекс промпроизводства на уровне 98%, в базовом — 102,7%.