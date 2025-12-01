В Минпромторге надеются на запуск бывшей нижегородской площадки VW в 2026 году

Автомобильную площадку в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Volkswagen (VW), в 2026 году планируют перезапустить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова 1 декабря 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также в 2026 году ожидается перезапуск площадки в Шушарах (Санкт-Петербург), где ранее собирали автомобили Toyota.

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Добавим, на Нижегородском автозаводе, где расположена производственная площадка, ситуацию не комментируют.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале сентября 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что на весну 2026 года запланировано начало производства в Нижнем Новгороде автомобилей Volga. В мае 2024 года на конференции «ЦИПР» АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА, владеет брендом Volga, на правах аренды имеет доступ к конвейеру автозавода, где собирали Volkswagen) представило премьер-министру Михаилу Мишустину предполагаемые модели: седан С40 и кроссоверы К30 и К40. Автоэксперты усмотрели в них Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus китайского суббренда Changan, а также Changan Uni-Z. Начало производства было запланировано на конец 2024 года, но этого не случилось.

Также в сентябре «Ъ» со ссылкой на источники сообщал, что китайский Geely планирует наладить производство кроссовера Monjaro и седана Emgrand на заводе в Нижнем Новгороде.

В ПЛА тогда заявили, что «не ведут переговоры с Geely по выпуску моделей данной компании в России». Там добавили, что изучаются различные возможности для выхода на рынок легковых авто, включая разработку собственной платформы, сотрудничество с поставщиками агрегатов и компонентов, а также кооперацию с зарубежным автопроизводителем.