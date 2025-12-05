Вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест

На заседании в Московском райсуде следователь СКР Дмитрий Николаев попросил поместить первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест по 1 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Следствие считает, что будучи на свободе, чиновник может скрыться, так как за его преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Кроме того, без изоляции от общества Сергей Егоров «может принять меры к искажению доказательств».

Сергей Егоров, которому за 72 часа его задержания уже предъявили обвинение в получении взятки в значительном размере, не стал возражать против домашнего ареста. «Согласен, ваша честь!» — ответил он на вопрос судьи Оксаны Муратовой. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Задержанного чиновника освободили в зале суда от наручников. Отбывать домашний арест Сергей Егоров будет по месту своего жительства в квартире на Белозерской улице. Он может использовать телефон только для связи со следователем, вызова врача или экстренных служб.

Иван Сергеев