Нижегородские власти передумали вводить ограничения продажи алкоголя в 2026 году

Правительство Нижегородской области до конца 2025 года не намерено вносить законопроект о дополнительных ограничениях продажи алкоголя. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе правительства 1 декабря в ответ на запрос.

Решение не вводить новые ограничения на 2026 год пояснили данными «по снижению потребления алкоголя в Нижегородской области». По информации правительства, потребление на душу населения снизилось в 2025 году на 14%. Кроме того, бюджет региона уже не дополучил около 1,5 млрд руб. от акцизов на алкоголь, «что говорит о падении спроса и, соответственно, о снижении потребления», добавили в пресс-службе.

Также решение принято с учетом мнения нижегородского бизнес-сообщества.

В ответе добавили, что основная задача законопроекта — создать здоровую культуру потребления спиртных напитков как часть стратегии по улучшению здоровья граждан, повышения качества жизни и, как следствие, улучшения демографической ситуации.

При этом совсем от законопроекта власти не отказываются, в случае его внесения обещают сообщить дополнительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале года ужесточить продажу алкоголя, в том числе по времени, предлагал губернатор Глеб Никитин. Однако законопроект, дважды вынесенный на обсуждение, был раскритикован бизнесом.

Сейчас алкоголь в регионе можно продавать с 09:00 до 22:00. Во второй версии законопроекта было предложено запретить розничную продажу в воскресенье, в субботу разрешить с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. На время запрещенных часов нельзя демонстрировать алкоголь в торговом объекте. Также планировалось запретить продажу спиртного в прикассовой зоне, кроме спецмагазинов и касс, отведенных только для продажи алкоголя.

Ирина Швецова