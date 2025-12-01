Нижегородских чиновников будут премировать за сообщения о попытках подкупа
Внесены поправки в Положение об оплате труда лиц, которые замещают должности государственной гражданской службы Нижегородской области, по отношению к которым губернатор является представителем нанимателя. Как правило, это заместители губернатора.
Теперь, если такое лицо проинформирует губернатора о факте склонения к коррупционным правонарушениям (например, кто-то предлагает заместителю взятку), и этот факт подтвердится, то ему полагается денежное поощрение.
Премия за сообщение о коррупционном предложении составит 50% от одного месячного денежного содержания чиновника. Выплачиваться она будет по решению губернатора «за счет утвержденной сметы расходов на содержание аппарата управления» соответствующего исполнительного органа власти. Указ о денежном поощрении госуправленцев, сдавших потенциальных взяткодателей, вступает в действие с 1 января 2026 года.