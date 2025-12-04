Казнь состоялась наполовину

В Арзамасе вынесли приговор бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), экс-председателю нижегородской думы Олегу Лавричеву. За растрату средств завода и мошенничество при продаже ведомственного жилого фонда его приговорили к шести годам заключения. Гособвинитель просил осудить бывшего управленца на 12 лет. Запрошенное наказание Олег Лавричев назвал «казнью», заявив, что прокуратура ответила «злом на добро» и, по сути, хочет выписать ему билет в один конец. Срок вдвое меньше запрошенного он воспринял с явным облегчением, но пообещал, что может обжаловать многомиллионный ущерб, взысканный по гражданскому иску АПЗ. Подельница Олега Лавричева, давшая на него показания, получила условный срок.

Олег Лавричев и его адвокат сумели защититься от сурово настроенной прокуратуры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Арзамасском городском суде огласили приговор бывшему гендиректору АПЗ Олегу Лавричеву, перед своим арестом в апреле 2024 года он возглавлял думу Ниднего Новгорода. Напомним, бывший депутат был обвинен в растрате заводских денег в бытность руководителем АПЗ. Он безвозмездно передал купленный заводом маммограф Planmed в частную клинику своей жены через благотворительный фонд. Также экс-директору вменили мошенничество вместе с бывшей подчиненной Светланой Смирновой, которая руководила юридической службой завода. По версии следствия, они реализовали преступную сделку, продав по заниженной стоимости старый жилой фонд АПЗ в аффилированную с Олегом Лавричевым компанию.

Светлана Смирнова дала на своего бывшего шефа показания о том, что выполняла его незаконные указания.

В прениях прокуратура просила осудить Олега Лавричева на 12 лет заключения. Подсудимый просил полного оправдания, ссылаясь на то, что занимался благотворительностью и содержал убыточную клинику.

Аппарат в нее передали, чтобы как можно быстрее начать работу по диагностике онкологии у женщин Арзамаса. Решить медицинскую проблему ему поручил губернатор, говорил подсудимый. В эпизоде с продажей недвижимости, по версии бывшего директора АПЗ, удачно избавился от непригодных непрофильных активов, отягощавших завод: предыдущие акционеры предприятия одобрили этот шаг и сделанную перед продажей оценку объектов. Правда, в дальнейших взаимоотношениях с застройщиками, заинтересованными в земельном участке на Молокозаводской улице, следствие выявило обнал. В своих показаниях Олег Лавричев возложил всю ответственность за это на готовившую сделку Галину Смирнову. Та, наоборот, называла директора инициатором мошенничества с имуществом завода.

В последнем слове Олег Лавричев рассказал, что он всегда старался помогать людям и родному заводу, а его помощь и благотворительность, о которой в Арзамасе знали многие, «кто-то» трактовал как преступления и «злом ответили на добро». Говоря о запрошенном прокуратурой 12-летнем сроке, он сказал, что с учетом своего немолодого возраста расценивает это «стремление к расправе и казни».

«Я многое сделал доброго и полезного для города Арзамаса, в котором меня сейчас судят. 12 лет от прокурора! В голове не укладывается!

За более тяжкие преступления дают меньше, чем мне попросили», — сказал обвиняемый, перечислив множество своих заслуг и наград, от трижды Благотворителя земли нижегородской до благодарности от президента.

Судья Максим Кондратьев осудил Олега Лавричева на срок вдвое меньший, чем просила прокуратура. Бывшему гендиректору АПЗ назначили шесть лет в колонии строгого режима со штрафом в 1,8 млн руб. Причем третья статья обвинения о легализации преступно полученных доходов или имущества не была упомянута. Вероятно, в этой части Олега Лавричева могли оправдать — полный текст вынесенного приговора стороны получат позже. Полностью признавшая вину Светлана Смирнова за пособничество в мошенничестве получила четыре года условно.

Олег Лавричев оглашенное наказание воспринял с явным облегчением, сообщив, что «шесть лет, конечно же, не 12!», и он еще вместе с адвокатом подумает, будет ли обжаловать приговор.

Также с осужденных по иску АПЗ взыскали 28 млн руб. ущерба за проданную заводскую недвижимость и 22,4 млн в виде стоимости арестованного по уголовному делу маммографа.

Олег Лавричев предположил, что медоборудование можно продать в счет возмещения ущерба по эпизоду с растратой. Он сообщил журналистам, что руководитель нижегородской клиники «Садко» Юрий Балашов готов купить этот уникальный аппарат, который не только проводит биопсию, но и сразу по сети отсылает готовые анализы «светилам в Москву».

Что касается взыскания по сделке со старым фондом, осужденный не согласился с ущербом, сообщив, что в дальнейшем намерен доказывать его отсутствие в этом случае.

Олег Лавричев поблагодарил собравшихся в зале суда родственников и друзей за поддержку, сказав, что жизнь продолжается. В разговоре с «Ъ-Приволжье» бывший депутат шутливо отметил «большой плюс» своего заключения, сообщив, что более чем за полтора года под арестом ни разу не попробовал спиртного. В этом плане здоровье у него поправилось.

Журналисты спросили, не хочет ли он опять уехать в зону СВО, где и был задержан. Осужденный ответил, что неоднократно просился на Донбасс, но правоохранители его туда не отпускают.

В прокуратуре пообещали изучить вынесенный Олегу Лавричеву приговор на предмет возможного обжалования. Адвокат Андрей Наумов назвал решение «компромиссом» между просьбой защиты об оправдании и неоправданно суровым сроком, который запрашивал прокурор.

Роман Кряжев