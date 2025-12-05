Танцы под дождем, «Сталкер» и Наталья Орейро на большом экране

В первые зимние выходные жители и гости города-героя смогут послушать хиты поп-певца Андрея Державина, сходить на различные спектакли, посмотреть интересные новинки кино и увидеть на большом экране Диму Билана и Наталью Орейро. Подробности — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какие концерты посетить

7 декабря в 18:00 в городском театре Новороссийска состоится концерт Андрея Державина и группы «Сталкер». Концерт будет приурочен к юбилею творческой деятельности Державина. Он исполнит песни «Не плачь, Алиса», «Звезды», «Катя-Катерина» и другие. Программа носит название «Возвращение легенды».

Стоимость билета — от 3000 руб. (6+)

7 декабря в 17:00 в театре Старого парка в Кабардинке пройдет выступление проекта Евгения Соколовского Open Jazz Quartet & Friends, посвященное Тому Жобиму, автору легендарных композиций «Дезафинадо» и «Девушка из Ипанемы». Слушателям обещают «путешествие в мир бразильских ритмов» и джаза в живом исполнении.

Стоимость билета — от 2700 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

5 декабря и 6 декабря в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет спектакль «Пиковая дама» в интерпретации «Живого театра». Загадочную повесть Пушкина раскроют с точки зрения морали, расплаты за азарт и алчность. В программе спектакля — музыка, яркие костюмы и авторская хореография.

Стоимость билета — 700 руб. (12+)

6 декабря в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы», в котором сыграют местные актеры. Драма повествует о всеобъемлющей материнской любви, которая сильна настолько, что способна разрушить жизни детей.

Стоимость билета — от 600 руб. (16+)

7 декабря в 12:00 в новороссийском дворце культуры пройдет кукольный спектакль для детей «Где спят снеговики?». Зимняя сказка режиссера Екатерины Васечко рассказывает о ценности дружбы. Постановщик спектакля — театр кукол «Первосказ».

Стоимость билета — 600 руб. (3+)

7 декабря в 10:00 во дворце культуры Новороссийска городской театр проведет спектакль «Теремок» по мотивам всем известной сказки, которая, как сказано в описании, учит дружбе и разумному гостеприимству.

Стоимость билета — 400 руб. (0+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска демонстрируют фильм «Умри, моя любовь», в котором Паттинсон и Лоуренс играют супругов, попавших в «семейный ад». Влюбленные уезжают из Нью-Йорка в горы Монтаны в надежде на спокойствие, но их преследует череда безумных событий.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Любители патриотического кино могут посмотреть на большом экране военный фильм-комедию «Есть только МиГ» режиссера Александра Жигалкина. Это героическая комедия про летчика-аса, которого списали со службы после ранения в 1944 году. Офицеров списывают на ложный аэродром, а враги-гитлеровцы принимают его за настоящий. В главных ролях снялись София Лопунова, Владимир Ильин и Алексей Шевченков.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

В прокат вышел приключенческий фильм «Волчок», события которого происходят на рубеже XIX и XX веков. Дворянин-сирота Ваня Огарев сбегает из Москвы в Нижний Новгород в попытках сохранить свою жизнь и наследство. От убийц, которых наслал на 13-летнего сироту его дядя, Ваню Огарева будет спасать кулачный боец Волчок. В фильме снялись Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин и Андрей Смоляков.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

Зарядиться новогодним настроением можно на сеансе комедии «Письмо Деду Морозу», в котором снялись Дима Билан, Наталья Орейро и Антон Филипенко. В центре сюжета оказывается юрист Петр Безуглов, чьи детские письма Деду Морозу находит его маленький сын. Ребенок отпускает письма в новогодний почтовый ящик — и желания отца начинают сбываться. На киноэкранах зрители увидят и других знаменитостей: в комедии роли сыграли Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Эвелина Бледанс и Анатолий Цой.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

На большие экраны вышел норвежский семейный фильм «Мышиный переполох» режиссера Хенрика Мартина Дальсбаккена. Семья мышей собирается праздновать Рождество в загородном доме, но их спокойствию помешали люди. Комедия с элементами приключений расскажет, кто настоящий хозяин в доме.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

5 декабря в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится танцевальное шоу «Шоу под дождем V. Признание в любви». Как сказано в описании, шоу под дождем — это универсальный микс различных танцевальных жанров и стилей, российский феномен родом из Санкт-Петербурга. Танцоры докажут, что через движения легко выразить чувства и эмоции и даже признаться в любви.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

