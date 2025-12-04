Главные новости за 4 декабря. Сочи

В период с 31 декабря по 11 января Сочи ожидает около 280 тыс. туристов, планирующих отдохнуть на территории города, и дополнительно порядка 200 тыс. гостей, которые прибудут на однодневные экскурсии. Из их числа около 165 тыс. посетят горный кластер.

Сочинские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии табачной продукции. Во время оперативно-разыскных мероприятий на российско-абхазской границе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, следовавший из Абхазии.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил Юлию и Ярослава Рыбиных к лишению свободы за участие в экстремистской организации, связанной с непризнанием российской государственности и пропагандой восстановления СССР. Им также запретили заниматься деятельностью в общественных объединениях и организациях на три года.

Адлер возглавил рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в новогодние праздники. Лидерами по числу бронирований также остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В Сочи завершили демонтаж незаконных сооружений, возведенных 44-летним местным жителем на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования. Вместо предусмотренного назначения владелец обустроил на территории бетонную площадку с котельной, металлический вольер для собак и хозблок.

Верховный суд России 8 декабря определит, где будут судить бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супругу Янину по обвинению в получении взяток на 248 млн руб. Следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства именно в Москве.

Сочи получит 75 новых автобусов до конца 2025 года. Министерство промышленности и торговли покрыло 40% стоимости машин, что существенно помогло коммерческим компаниям.