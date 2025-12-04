В пригороде Сочи демонтировали самовольные постройки на сельхозземле

В Сочи завершили демонтаж незаконных сооружений, возведенных 44-летним местным жителем на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования. Вместо предусмотренного назначения владелец обустроил на территории бетонную площадку с котельной, металлический вольер для собак и хозблок. Общая площадь самостроя превысила 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Специалисты признали застройку нарушением, после чего Адлерский районный суд обязал демонтировать все объекты. Судебные приставы уведомили владельца о начале исполнительного производства и предупредили о возможных мерах принудительного воздействия, включая административную и уголовную ответственность в случае уклонения от исполнения решения. Чтобы избежать санкций, мужчина выполнил предписание и разобрал построенные конструкции.

Ранее в Сочи уже снесли незаконно возведенный летний домик площадью 15,7 кв. м, принадлежащий 53-летнему жителю Адлерского района. Всего с начала 2025 года на курорте демонтировано 126 объектов самовольного строительства, большинство из которых составляли нежилые и коммерческие здания, сообщили в администрации города.

Сейчас в Адлерском районе продолжается демонтаж еще одной незаконной постройки — объект площадью свыше 300 кв. м на улице Черновицкой разбирают на основании судебного решения 2021 года. Владельца неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение требований, ему был начислен исполнительный сбор. Демонтаж он проводит собственными силами.

Борьба с нарушениями земельного законодательства и самостроем ведется в Сочи по поручению мэра Андрея Прошунина. К работе привлечены прокуратура, служба судебных приставов, правоохранительные органы и краевой департамент строительного надзора.

До конца года власти планируют снести еще 42 объекта. В производстве находятся дела по 711 сооружениям, судебные приставы проводят выездные проверки по 192 адресам. По 101 объекту судами назначены частичный демонтаж, реконструкция или приведение в соответствие с действующим законодательством.

Мария Удовик