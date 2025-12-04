Сочи готовится принять около 280 тысяч туристов в новогодние каникулы

В период с 31 декабря по 11 января Сочи ожидает около 280 тыс. туристов, планирующих отдохнуть на территории города, и дополнительно порядка 200 тыс. гостей, которые прибудут на однодневные экскурсии. Из их числа около 165 тыс. посетят горный кластер. Такие данные озвучены по итогам заседания городской антитеррористической комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В администрации подчеркнули, что обеспечение безопасности в праздничные дни остается ключевым приоритетом. В рамках межведомственной работы подготовлены и согласованы дополнительные меры по антитеррористической защищенности, а также по поддержанию правопорядка, пожарной и транспортной безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, эти требования должны соблюдаться всеми объектами обслуживания туристов.

Глава города отметил, что на всех праздничных мероприятиях в Сочи действует запрет на фейерверки и салюты. Он также призвал горные курорты и крупные гостиничные комплексы отказаться от использования пиротехники.

«Праздничную атмосферу создадим за счет качественного сервиса и ярких событий»,— подчеркнул господин Прошунин.

С начала 2025 года Краснодарский край уже принял более 16,6 млн туристов, а по итогам года ожидается не менее 17–18 млн отдыхающих. В ноябре стартовали продажи туров на курорты региона на летний сезон 2026 года, пик раннего бронирования прогнозируется на февраль—март.

Аналитика сервиса «Купибилет» показывает, что стоимость авиаперелетов к новогодним праздникам значительно отличается по направлениям. При этом южные города, включая Сочи и Краснодар, остаются одними из самых доступных для перелетов — средняя цена составляет около 8,2 тыс. руб. Наиболее дорогим билетом стал рейс в Чили стоимостью 244 тыс. руб., а среди бюджетных направлений лидируют Ярцево, Йошкар-Ола и Смоленск — примерно 1,2 тыс. руб. за перелет.

Мария Удовик