Сочи готовится принять около 280 тысяч туристов в новогодние каникулы
В период с 31 декабря по 11 января Сочи ожидает около 280 тыс. туристов, планирующих отдохнуть на территории города, и дополнительно порядка 200 тыс. гостей, которые прибудут на однодневные экскурсии. Из их числа около 165 тыс. посетят горный кластер. Такие данные озвучены по итогам заседания городской антитеррористической комиссии.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
В администрации подчеркнули, что обеспечение безопасности в праздничные дни остается ключевым приоритетом. В рамках межведомственной работы подготовлены и согласованы дополнительные меры по антитеррористической защищенности, а также по поддержанию правопорядка, пожарной и транспортной безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, эти требования должны соблюдаться всеми объектами обслуживания туристов.
Глава города отметил, что на всех праздничных мероприятиях в Сочи действует запрет на фейерверки и салюты. Он также призвал горные курорты и крупные гостиничные комплексы отказаться от использования пиротехники.
«Праздничную атмосферу создадим за счет качественного сервиса и ярких событий»,— подчеркнул господин Прошунин.
С начала 2025 года Краснодарский край уже принял более 16,6 млн туристов, а по итогам года ожидается не менее 17–18 млн отдыхающих. В ноябре стартовали продажи туров на курорты региона на летний сезон 2026 года, пик раннего бронирования прогнозируется на февраль—март.
Аналитика сервиса «Купибилет» показывает, что стоимость авиаперелетов к новогодним праздникам значительно отличается по направлениям. При этом южные города, включая Сочи и Краснодар, остаются одними из самых доступных для перелетов — средняя цена составляет около 8,2 тыс. руб. Наиболее дорогим билетом стал рейс в Чили стоимостью 244 тыс. руб., а среди бюджетных направлений лидируют Ярцево, Йошкар-Ола и Смоленск — примерно 1,2 тыс. руб. за перелет.