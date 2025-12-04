Адлер возглавил топ-10 бюджетных городов для отдыха на Новый год

Адлер возглавил рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в новогодние праздники. Такие данные представлены в исследовании сервиса «Отелло», входящего в экосистему «2ГИС», который проанализировал бронирования проживания на период новогодней ночи и январских каникул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По результатам мониторинга, лидерами по числу бронирований остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Сириус, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Калининград, Екатеринбург и Краснодар. При этом самое доступное проживание среди топ-10 зафиксировано в Адлере — средняя стоимость ночи составляет 6,5 тыс. руб. Наиболее высокие цены отмечены в Калининграде — 13,4 тыс. руб. за ночь.

Эксперты подчеркивают, что Адлер и Калининград заметно укрепили свои позиции: если в прошлом году они входили лишь в первую двадцатку, то теперь поднялись в число лидеров спроса.

Аналогичная картина наблюдается и по бронированиям непосредственно на ночь с 31 декабря на 1 января — чаще всего туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Казань. В топ-5 также входят Сириус и Адлер.

Дополняют исследование данные сервиса «Купибилет» о стоимости авиаперелетов к новогодним праздникам. Аналитики отмечают, что цены существенно варьируются в зависимости от направления. Самым дорогим оказался билет экономклассом в Чили — 244 тыс. руб. В числе других затратных маршрутов — Буэнос-Айрес (228,8 тыс. руб.) и Мендоса (218,6 тыс. руб.).

На фоне высокой стоимости международных поездок, внутрироссийские перелеты остаются заметно доступнее. Средняя цена билета в Сочи, Краснодар или Волгоград составляет 8,2 тыс. руб., а поездки в города Поволжья и Урала — в среднем 6,5 тыс. руб. Самыми бюджетными направлениями названы Ярцево, Йошкар-Ола и Смоленск, где стоимость перелета близка к 1,2 тыс. руб. Билеты в Пристень предлагаются примерно за 2 тыс. руб., а перелет в Санкт-Петербург на праздничные даты стартует от 2,2 тыс. руб.

Мария Удовик