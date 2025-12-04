Верховный суд определит территориальную подсудность дела Копайгородских

Верховный суд России 8 декабря определит, где будут судить бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супругу Янину по обвинению в получении взяток на 248 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи.

«По моей информации, следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства именно в Москве»,— заявила адвокат Елизавета Меткина.

В Генпрокуратуре ранее отмечали, что материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения направили в Верховный суд для определения подсудности. По данным надзорного ведомства, чиновник при посредничестве жены получил в 2022–2024 годах от представителей коммерческих организаций 248 млн руб. за создание благоприятных условий для развития бизнеса и общее покровительство. Согласно материалам дела, супруги легализовали полученные средства через покупку недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Алексей Копайгородский при содействии супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., которые оформили на нее и подконтрольное лицо.

Бывшему мэру предъявили обвинения в растрате, получении взятки и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Его жене вменяют пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, легализацию средств и принуждение свидетеля к даче ложных показаний с угрозами причинения вреда здоровью.

Алина Зорина