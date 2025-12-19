Сбер: на юге России популярность образовательных кредитов выросла на 49%

За 11 месяцев 2025 года образовательным кредитом с господдержкой воспользовались более 13,7 тыс. студентов юга России и Северного Кавказа — это на 49% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, подсчитали аналитики Сбера.

По данным Сбера, в южных регионах РФ с начала года наибольшее количество образовательных кредитов с господдержкой выдали в Краснодарском крае. Здесь было заключено почти 6 тыс. договоров на сумму свыше 1,2 млрд руб. На втором месте по количеству оформленных кредитов оказался Ставропольский край. Здесь 1,6 тыс. студентов получили образовательный кредит с господдержкой на общую сумму 362 млн руб., что на 67% превышает показатель прошлого года. Закрывает тройку лидеров Ростовская область, где с января по ноябрь было выдано более 1,5 тыс. кредитов с объемом 320 млн руб. В Республиках Северного Кавказа лидерами по спросу на оформление льготного кредита являются Кабардино-Балкария, где было заключено 870 договоров на сумму более 218 млн руб., Карачаево-Черкессия и Северная Осетия-Алания. В двух последних регионах было выдано 863 и 836 образовательных кредитов с господдержкой соответственно, а общая сумма превысила 305 млн руб.

«Образовательный кредит — специальное решение для молодежи, позволяющее абитуриенту поступить именно в тот российский университет, который соответствует всем ожиданиям от учебы и возможности реализации себя как высококлассного специалиста. Ежегодно мы наблюдаем увеличение спроса на оформление образовательного кредита с господдержкой, и 2025 год стал пиковым по показателям»,— Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

С июня по сентябрь 2025 года в России было выдано 98,6 займов на учебу, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 35%.

Высокий спрос на такой вид кредитования обусловлен низкой процентной ставкой и лояльной системой выплат, что позволяет студенту не беспокоиться о погашении кредита и сосредоточиться на учебе. Благодаря образовательному кредиту с господдержкой более 128 тыс. абитуриентов России получили возможность учиться в вузе мечты в 2025 году.