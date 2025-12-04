В Сочи появится 75 новых автобусов

Сочи получит 75 новых автобусов до конца 2025 года. Первая партия из 40 машин уже начала работу на городских маршрутах, остальные поступят в ближайшие дни. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, приобретение техники частными перевозчиками стало возможным благодаря участию города в федеральном проекте «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения». Министерство промышленности и торговли покрыло 40% стоимости машин, что существенно помогло коммерческим компаниям.

Новые автобусы среднего и малого класса адаптированы для работы на сложном рельефе сочинских дорог. Машины отличаются маневренностью, оснащены системами кондиционирования, соответствуют нормам безопасности и требованиям безбарьерной среды.

«Неоднократно на встречах с жителями получал просьбы заменить автобусы на городских и сельских направлениях, обещание выполняем», — заявил Андрей Прошунин.

Глава города также отметил, что Сочи активно использует возможности государственных программ для улучшения качества жизни горожан. Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» курорт получил 172 автобуса большого и среднего класса, а также 9 электробусов.

Алина Зорина