На границе с Сочи задержали Mercedes с контрабандными сигаретами из Германии

Сочинские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии табачной продукции. Во время оперативно-разыскных мероприятий на российско-абхазской границе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, следовавший из Абхазии.

При таможенном досмотре инспекторы выявили в машине несколько оборудованных тайников. Упаковки с табачной продукцией были спрятаны в нишах под капотом, за сиденьями, а также под обшивкой в полостях задних крыльев. В результате демонтажа скрытых секций сотрудники таможни изъяли 1,5 тыс. пачек — 30,6 тыс. штук — сигарет марки Chapman, произведенных в Германии. Продукция ввозилась без обязательной маркировки и без российских акцизных знаков, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Автомобиль, использованный для перевозки нелегального груза, также был изъят. По факту выявленного нарушения возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

По данным ведомства, с начала года при попытках незаконного ввоза табачной продукции из Республики Абхазия возбуждено 870 административных и 16 уголовных дел. Общий объем изъятых сигарет превысил 800 тыс. штук, задержано 28 транспортных средств.

Ранее сотрудники Сочинской таможни изъяли 250 пачек немаркированных сигарет, которые были скрыты в плюшевом медведе и в салоне автомобиля. Исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП Адлер Анастасия Иваненко отметила, что при сканировании автомобиля с использованием мобильного инспекционного досмотрового комплекса (МИДК) был выявлен скрытый товар: 150 пачек сигарет были замаскированы в мягкой игрушке, а еще 100 пачек находились под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла.

На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка. Водитель признался, что намеренно прятал товар, осознавая существующие запреты на ввоз табачной продукции в Россию.

Таможенные органы конфисковали как сигареты, так и автомобиль. В отношении водителя были инициированы дела об административных правонарушениях за сокрытие товаров от таможенного контроля и нарушение запретов на ввоз товаров.

Мария Удовик