В Сочи осудили мать и сына за экстремизм и непризнание российского государства

Лазаревский районный суд Сочи приговорил Юлию и Ярослава Рыбиных к лишению свободы за участие в экстремистской организации, связанной с непризнанием российской государственности и пропагандой восстановления СССР. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мать и сын признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской). Юлия Рыбина также признана виновной по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской).

20 июня 2025 года сотрудники ДПС остановили машину с государственными номерами СССР, за рулем которой находился Ярослав Рыбин. При проверке документов мать и сын предъявили паспорта граждан СССР, водительские права и регистрационные документы на автомобиль с советской символикой.

Рыбины заявили полицейским, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство. По их словам, РФ не существует, так как «СССР официально не прекратил свое существование», а нормативно-правовые акты РФ не имеют правового статуса.

Следствие установило, что Юлия Рыбина не только состояла в признанной судом экстремистской организации, но и активно распространяла ее идеологию. Она убеждала знакомых вступить в ряды организации для восстановления СССР, обещая освобождение от налогов, оплаты коммунальных услуг и административных штрафов.

Деятельность подсудимых пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде мать и сын признали вину, но отказались давать показания.

Юлию Рыбину приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Ярослава Рыбина — к трем годам. Им также запретили заниматься деятельностью в общественных объединениях и организациях на три года. Приговор не вступил в законную силу.

