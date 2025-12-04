Стоимость отдыха в новогодние праздники в Краснодаре достигла 8,2 тысячи рублей

Краснодар вошел в топ-10 направлений для путешествий в новогодние праздники. Средний чек за ночь в краевой столице в это время достиг 8,2 тыс. руб., следует из исследования «Отелло», сервиса бронирования отелей и гостиниц от 2ГИС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, доля бронирований в Краснодаре составила 1,4%, город расположился на десятом месте в рейтинге. На первом месте — Москва с долей бронирований 18,5% и средним чеком за ночь 9,3 тыс. руб. Далее Санкт-Петербург (11,9%, 8,2 тыс. руб.) и Казань (3,3%, 9,4 тыс. руб.). В список также вошли Сириус (3%, 10,7 тыс. руб.), Сочи (1,9%, 10,2 тыс. руб.) и Адлер (1,8%, 6,5 тыс. руб.).

В 2024 году в десятку лидеров входили Новосибирск и Владивосток, которые теперь занимают места в «двадцатке». Зато Адлер и Калининград, которые раньше были в топ-20, теперь входят в топ-10.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, популярностью у путешественников пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ-5 входят Сириус и Адлер. В прошлом году Сочи и Краснодар занимали четвертое и пятое места соответственно. В 2025 году средний чек за одну ночь в новогоднюю ночь вырос на 26% по сравнению с 2024 годом. Бронирование на новогоднюю ночь в среднем на 5% дороже, чем на все новогодние праздники.

Алина Зорина