Главные новости за 3 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Производство алкоголя в Петербурге и Ленобласти демонстрирует разнонаправленную динамику. По итогам десяти месяцев 2025 года выпуск крепкого спиртного в городе на Неве практически не изменился, составив 8,3 млн декалитров (дал).

Сотрудники УФСБ провели выемку документов в администрации Куземкинского поселения Выборгского района Ленинградской области. Поводом стали обращения местного совета депутатов, высказывающего претензии к действиям главы администрации Елены Петровской-Стасевой.

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану товарного знака пермской сети «Семья» по иску ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер»). Речь идет об изображении зеленого человечка, с 2015 года использовавшемся в айдентике сети «Семья», выкупленной «Лентой» в 2021 году.

Санкт-Петербургский городской суд признал блогера Александра Синько виновным в убийстве активиста Виталия Иоффе и приговорил к десяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, 16 сентября 2024 Синько выхватил нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Публично-правовая «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») подала два иска о взыскании с ООО «Геоизол» 2,1 млрд рублей по каждому. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд в Калининградской области приговорил бывшего депутата областного Законодательного собрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за взятки. Он признан виновным в передаче денег сотруднику прокуратуры на сумму более 250 тыс. рублей.

Девелопер Kronung Group перенес открытие торговых центров «Kronung Новогорелово» и «Kronung Солнечный» в агломерации Санкт-Петербурга на 2026 год. Ранее заявлялось, что оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь судью Елену Новикову к ответственности за «незаконное» отстранение Александра Запесоцкого от должности ректора вуза. Арбитражный суд 3 декабря не удовлетворил апелляцию Александра Запесоцкого об отмене решения об отстранении его от должности ректора.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил двух председателей региональных комитетов: главой регионального комитета по дорожному хозяйству стал Виталий Будников, комитета по культуре и туризму — Ольга Мельникова.