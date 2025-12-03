Бывшего депутата ЗакСа Калининградской области осудили на 12 лет за взятки

Суд в Калининградской области приговорил бывшего депутата областного Законодательного собрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за взятки. Он признан виновным в передаче денег сотруднику прокуратуры на сумму более 250 тыс. рублей, пишет ТАСС.

В суде установлено, что за эти денежные средства работник надзорного органа обещал не мешать парламентарию в контрабанде табачных изделий. Незаконная деятельность принесла Грибову доход в размере 648 млн рублей.

В мае ему дали девять лет и шесть месяцев отбывания наказания в колонии строгого режима за организацию нелегального производства и контрабанду сигарет в страны ЕС, а также реализацию продукции в регионах России. Сотрудник прокуратуры предложил депутату передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. С 2017 по 2019 годы подсудимый передал представителю надзорного органа 253 тыс. рублей.

Татьяна Титаева