В Ленобласти проверяют администрацию поселения после конфликта из-за генплана

Сотрудники УФСБ провели выемку документов в администрации Куземкинского поселения Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщает 47news со ссылкой на представителей администрации. Поводом стали обращения местного совета депутатов, высказывающего претензии к действиям главы администрации Елены Петровской-Стасевой.

Как заявила изданию сама чиновница, проверки — продолжение давления, которое, по ее словам, началось после того, как она отказалась утверждать проект изменения генерального плана. Документ предполагал включение около 2 тыс. га частных сельхозземель в границы населенных пунктов с последующим переводом под индивидуальное жилищное строительство, промзоны и иные виды использования. По словам госпожи Петровской-Стасевой, такая нагрузка на инфраструктуру неподъемна для поселения площадью 1,5 тыс. га с бюджетом чуть более 20 млн рублей.

Инициаторами корректировки генплана выступили компании — владельцы земельных участков: ООО «Скат» и АО «Прибрежное». Обе структуры, по данным СПАРК и собеседников издания, связаны с экс-главой администрации поселения Виталием Кулагиным, сейчас работающим помощником главы муниципалитета. Он не скрывает свою причастность к компаниям и поддерживает проект расширения территории, заявляя о перспективах развития и привлечения инвестиций.

Глава администрации утверждает, что после отказа подписать проект она столкнулась с лишением премий и надбавок, проверками со стороны надзорных органов, жалобой в органы опеки и угрозами. Вопрос о ее зарплате рассматриваются в суде, заявления об угрозах и ситуации с землей и имевшими место, по ее мнению, нарушениями бывшего руководства направлены в полицию и СКР.

Глава поселения Нина Сапожникова в разговоре со СМИ заявила, что давления на администрацию нет, а премии начисляются «по результатам». Она также поддержала корректировку генплана, заявив о необходимости увеличения численности населения для строительства школ, больниц и другой социальной инфраструктуры.

По информации издания, ряд компаний группы CBS, связанных с семьей Кулагиных, в последние годы арендовали или владели моноактивами в населенном пункте. Проект генплана предполагал, что в только в деревне Большое Куземкино может появиться жилье для 20 тыс. человек при текущем населении всего поселения около 1,4 тыс.

При этом утверждение генплана требует прохождения публичных слушаний и согласований с областными комитетами, включая комитеты по управлению госимуществом и агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, которые не всегда поддерживают перевод сельхозземель в иную категорию.

Господин Кулагин подтвердил свою связь с компаниями и заявил, что изменение генплана направлено на развитие поселения. По его словам, проект предусматривает строительство жилья, социальных объектов, дорог и мостов, а также перевод около 2 тыс. га сельхозземель под различные виды застройки. Он подчеркнул, что модель «быстрого развития» уже реализована в ряде населённых пунктов, таких как Кудрово.

Артемий Чулков