Апелляцию Запесоцкого об отстранении от поста ректора оставили без удовлетворения

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не удовлетворил апелляцию Александра Запесоцкого об отмене решения об отстранении его от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Информация об этом появилась 3 декабря в картотеке судебных дел.

Александра Запесоцкого отстранили от должности 25 сентября. В суде он критиковал решение суда о назначении на должность врио руководителя вуза Евгения Лубашева. Произошедшее, по его мнению, это — грубейшее нарушение действующего законодательства.

Отстраненный ректор добивался отмены обеспечительных мер. Он направил ходатайство, но Арбитражный суд отменил его. На прошедшем 3 декабря заседании суд оставил решение об отстранении Александра Запесоцкого от должности без изменений.

Татьяна Титаева