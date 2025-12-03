ППК «ВСК» подала новые иски к «Геоизолу» на 4,2 млрд рублей

Публично-правовая «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») подала два иска о взыскании с ООО «Геоизол» 2,1 млрд рублей по каждому. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Сейчас против компаний группы «Геоизол», выступавшей крупным подрядчиком по госконтрактам, открыто несколько арбитражных дел. Общая сумма требований по ним, согласно некоторым данным, может превышать 22 млрд рублей. Значительную часть из них составляют требования ППК «ВСК»: в последние месяцы компания подала иски на 10,23 млрд рублей, включая два нынешних, а также зарегистрированные ранее — на 1,67 млрд рублей и 4,36 млрд рублей.

В ноябре Т-Банк подал два иска по 1,1 млрд рублей к ООО «УМ Геоизол» и ООО «Хрустальная 11», входящим в группу «Геоизол». За месяц до этого похожая сумма фигурировала в иске о банкротстве входящего в ГК «Геоизол» Пушкинского машиностроительного завода, с которого также хочет взыскать 19 млн рублей проектно-конструкторское бюро «Петробалт».

В сентябре комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга заявила, что «Геоизол» не сможет в срок достроить электробусный парк в производственной зоне «Ржевка» по контракту на 11,4 млрд рублей из-за несоблюдения графика.

В том же месяце в суд поступил очередной иск о банкротстве ООО «Геоизол», инициированный калининградским УФНС из-за контракта на строительство Нахимовского училища, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Участвовать в производстве намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура.

Артемий Чулков