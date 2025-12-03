В Ленобласти назначили глав комитетов по дорожному хозяйству и культуре и туризму

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил двух председателей региональных комитетов: главой регионального комитета по дорожному хозяйству стал Виталий Будников, комитета по культуре и туризму — Ольга Мельникова. Об этом сообщили в пресс службе областной администрации.

Виталий Будников — директор фонда «Ленинградский рубеж». Господин Будников сменил ставшего вице-губернатором по вопросам транспорта и ТЭК Дениса Седова. Новый председатель комитета приступит к исполнению обязанностей 5 декабря.

Ольга Мельникова ранее занимала пост заместителя руководителя комитета по культуре и туризму. Она вступит в новую должность 15 декабря.

В начале ноября Законодательное собрание Ленобласти согласовало новый состав правительства региона — семь основных вице-губернаторов, курирующих ключевые отрасли и соответствующие профильные органы исполнительной власти.

Подробнее о назначениях — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Коллеги, на связи!».

Артемий Чулков