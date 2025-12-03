Суд вынес решение по спору «Ленты» и «Купера» с участием петербургского УФАС

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану товарного знака пермской сети «Семья» по иску ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер»). Об этом свидетельствуют данные сайта «Электронное правосудие».

Речь идет об изображении зеленого человечка, с 2015 года использовавшемся в айдентике сети «Семья», выкупленной «Лентой» в 2021 году. Суд установил, что ретейлер фактически не использует знак и сохранил правовую охрану только для отдельных видов деятельности — «демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама».

Ранее Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело о недобросовестной конкуренции в отношении «Купера» из-за использования упомянутой символики. Сейчас сервис оспаривает действия антимонопольного ведомства в Арбитражном суде Петербурга, рассмотрение назначено на 21 января 2026 года.

В «Ленте» ситуацию не комментируют. В «Купере» заявили, что их товарные знаки зарегистрированы корректно и не направлены против партнера: ассортимент «Ленты» продолжает размещаться в сервисе.

Эксперты отмечают, что решение суда подтверждает последовательную практику прекращения охраны товарных знаков при их неиспользовании и является напоминанием бизнесу о необходимости активной защиты интеллектуальной собственности.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ Прикамье» «"Бесчеловечное" решение».

Артемий Чулков