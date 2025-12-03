Бастрыкина попросили привлечь судью к ответственности за отстранение Запесоцкого
Профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь судью Елену Новикову к ответственности за «незаконное» отстранение Александра Запесоцкого от должности ректора вуза. Документ есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Авторы обращения считают, что госпожа Новикова вынесла «заведомо неправосудный судебный акт, повлекший тяжкие последствия». Такое решение не имеет аналогов в правовой системе России, уверены в профкоме СПбГУП.
«Мотивировка отстранения абсурдна и так же не укладывается в рамки действующего законодательства. По сути, ректор, имеющий значительные заслуги перед государством, без малейших на то оснований поставлен в один ряд с пресловутыми иноагентами»,— содержится в тексте.
Александру Бастрыкину также доложили, что из-за решения Елены Новиковой в университете возник управленческий кризис. Назначенный на должность ректора Евгений Лубашев «не только незаконно отказывается подчиняться воле учредителя Университета — Федерации независимых профсоюзов России, но и совершает действия, направленные против интересов учредителя и Университета».
