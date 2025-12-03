Производство алкоголя в Ленобласти существенно увеличилось за счет тихих вин

Производство алкоголя в Петербурге и Ленобласти демонстрирует разнонаправленную динамику, сообщает «Деловой Петербург». По итогам десяти месяцев 2025 года выпуск крепкого спиртного в городе на Неве практически не изменился, составив 8,3 млн декалитров (дал).

При этом в соседнем регионе был зафиксирован рост в полтора раза — до 3,4 млн дал. Основной вклад в этот скачок внесло винное производство: выпуск тихих и игристых вин в области вырос на 17%.

Структура производства в двух регионах существенно различается. Петербург остается центром выпуска крепкого алкоголя: здесь производят 3,3 млн дал водки и 2 млн дал других напитков крепостью выше 9%, выпуск которых вырос на 30%.

В Ленобласти же отрасль практически полностью заточена под вина, на долю которых приходится подавляющий объем. При этом в обоих регионах резко сократилось производство слабоалкогольных напитков (в Петербурге — почти на 85%).

Эксперты отмечают, что легальный рынок продолжает сжиматься. Падение физических объемов по большинству категорий компенсируется ростом денежной выручки за счет инфляции и подорожания.

Ключевыми проблемами отрасли специалисты называют рост цен из-за акцизов, ужесточение регулирования для HoReCa (сфера гостеприимства и общепита, — Ъ) и переток части спроса в нелегальный онлайн-сегмент.

Андрей Маркелов