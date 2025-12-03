Ввод двух торговых центров Kronung в агломерации Петербурга перенесли на 2026 год

Девелопер Kronung Group перенес открытие торговых центров «Kronung Новогорелово» и «Kronung Солнечный» в агломерации Санкт-Петербурга на 2026 год. Об этом «Ведомостям Северо-Запад» сообщил генеральный директор компании Филипп Шраге. Ранее заявлялось, что оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЦ «Kronung Новогорелово»

Фото: Сайт Kronung Group ТЦ «Kronung Новогорелово»

Фото: Сайт Kronung Group

ТЦ «Kronung Новогорелово» в Ломоносовском районе Ленинградской области (арендопригодная площадь — 12,1 тыс. кв. м) находится на завершающей стадии подготовки к запуску. Арендаторы продолжают ремонт помещений, открытие ожидается в начале 2026 года.

В компании пояснили, что пересмотрели концепцию объекта после вывода на рынок коммерческих помещений в соседнем жилом комплексе, перераспределив площади в пользу якорных и сетевых арендаторов. Более 80% площадей уже сданы.

ТЦ «Kronung Солнечный» площадью 3,8 тыс. кв. м на проспекте Ветеранов в Петербурге по планам также откроется в 2026 году. Завершается согласование рекламной концепции фасада, занято более 70% помещений. Якорным арендатором станет «Перекресток».

Кроме того, девелопер прорабатывает два новых проекта малоформатных торговых центров площадью до 10 тыс. кв. м, которые находятся на стадии проектирования.

Артемий Чулков