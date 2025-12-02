Главные новости за 2 декабря. Сочи

Аэропорт Сочи утром продолжил работу в штатном режиме, несмотря на временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились ночью. Ночные меры не привели к серьезным сбоям и не оказали значимого влияния на общее расписание.

Хоккейный клуб «Сочи» во Владивостоке оказался сильнее местного «Адмирала» в матче 31-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:2.

Житель Ставропольского края получил 13 лет лишения свободы по обвинению в передаче сведений об аэропорте Сочи и воинских объектах участнику запрещенной экстремистской украинской организации. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Над акваторией Черного моря у побережья Сочи в ближайшие часы может сформироваться серия смерчей. Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца 2 декабря.

Близ международного аэропорта Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного оползня. Повреждения получил участок автомобильной дороги местного значения, требующий комплексного восстановления.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги на своем поле поделил очки с «Динамо» из Махачкалы. Матч закончился со счетом 0:0.

В Туапсинском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотного аппарата пострадали два местных жителя. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.