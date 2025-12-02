ФК «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги на своем поле поделил очки с «Динамо» из Махачкалы. Матч закончился со счетом 0:0.

Фото: ФК «Сочи»

В матче первого круга сезона 2025/2026 соперники уже встречались на «Анжи Арене». Тогда противостояние завершилось нулевой ничьей. Место на последнем рубеже у «Сочи» вновь занял Александр Дегтев. В первой половине встречи махачкалинцы владели преимуществом. Мяч два раза побывал в воротах «Сочи», однако оба гола отменили арбитры после видеопросмотра.

После смены сторон сочинцы имели шансы на взятие ворот, но в завершении атак не удавалось переиграть голкипера «Динамо» Тимура Магомедова. В итоге — ничья 0:0. Во второй раз в сезоне соперники в очном поединке уходят с поля без забитых мячей.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 7 декабря сыграет на своем поле против московского «Локомотива». После 17 туров в РПЛ будущий соперник занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 34 набранных балла. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с девятью набранными очками.

Евгений Леонтьев