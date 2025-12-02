В Сочи выделили свыше 150 млн на восстановление дороги после оползня у аэропорта

Близ международного аэропорта Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного оползня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повреждения получил участок автомобильной дороги местного значения, требующий комплексного восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К настоящему времени выполнена разработка грунта, установлено 36 буронабивных свай, а также смонтированы временные дорожные плиты. Протяженность аварийного отрезка составляет около 150 м.

Подрядным организациям предстоит завершить строительство противооползневых сооружений, обустроить систему водоотведения, выполнить укладку асфальтобетонного покрытия, установить бордюры и элементы наружного освещения.

Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что речь идет о комплексном восстановлении инфраструктуры с установкой современных защитных конструкций. На эти цели выделено более 150 млн руб. Работы идут по графику, а их завершение запланировано на март 2026 года. Мэр заявил, что будет лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.

Ранее Андрей Прошунин отмечал, что на территории Сочи зафиксировано около 2,6 тыс. оползневых явлений.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта выделила свыше 150 млн руб. на восстановление участка дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, пострадавшего от оползня. Завершить все работы планируют до 30 июня 2026 года.

Мария Удовик