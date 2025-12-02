ХК «Сочи» обыграл на выезде «Адмирал»

Хоккейный клуб «Сочи» во Владивостоке оказался сильнее местного «Адмирала» в матче 31-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в этой встрече открыли «леопарды» уже на восьмой минуте после точного броска Даниила Сероуха. Однако под конец первого периода нападающий «Адмирала» Никита Тертышный в большинстве восстановил паритет. Во второй двадцатиминутке соперники обменялись результативными атаками. В составе хозяев отличился Аркадий Шестаков. Затем Даниил Сероух забросил свою шестую шайбу в этом сезоне.

В третьем отрезке южане решили судьбу матча. На 45-й минуте Василий Мачулин вывел свою команду вперед, а через десять минут Матвей Гуськов установил окончательный счет. В итоге — победа «Сочи» со счетом 4:2.

После 31 матча сочинцы имеют в активе 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 4 декабря в Омске против «Авангарда». Будущий соперник с 41 баллом идет на третьем месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев