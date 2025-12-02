Жителю Ставрополья дали 13 лет за передачу сведений об аэропорте Сочи

Житель Ставропольского края получил 13 лет лишения свободы по обвинению в передаче сведений об аэропорте Сочи и воинских объектах участнику запрещенной экстремистской украинской организации. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 18 июня 2024 года мужчина, находясь в Ставрополе, сделал снимок экрана карты с отмеченным расположением боевой машины, обеспечивающей ПВО аэропорта Сочи, а также объектов административно-промышленного центра Адлерского района. Этот снимок он переслал неустановленному представителю организации «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Позднее он направил еще один скриншот — с обозначенным местоположением воинской части в Сочи. На изображении были указаны цистерны и подземные резервуары с горюче-смазочными материалами, железнодорожные пути, контейнеры с боеприпасами и расположение подразделений на территории части.

28 июня 2024 года подсудимый записал видео о «добровольном вступлении» в экстремистскую организацию. В обращении он обязался подбирать объекты для совершения терактов, проводить их разведку, а также содействовать изготовлению и применению самодельных зажигательных устройств.

3 июля 2024 года мужчина прибыл к воинской части в Ставрополе, где фотографировал технику, личный состав и вооружение. Полученные материалы он передал неустановленному участнику организации. Кроме того, он направил данные о местоположении зданий региональных органов власти и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Задержание состоялось 29 августа 2024 года. По решению суда он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Мария Удовик