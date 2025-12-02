Аэропорт Сочи сообщил о стабильной работе после ночных ограничений

Аэропорт Сочи утром продолжил работу в штатном режиме, несмотря на временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились ночью. В администрации воздушной гавани отметили, что ночные меры не привели к серьезным сбоям и не оказали значимого влияния на общее расписание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К 09:30 по московскому времени все воздушные суда, ранее вылетевшие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, были обслужены и отправлены в пункты назначения. В аэропорту уточнили «Ъ-Сочи», что задержка более чем на два часа затронула один рейс в Орск, при этом авиакомпания планирует в течение дня полностью стабилизировать свое расписание. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная, а все операции — от регистрации до посадки — выполняются в обычном режиме.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атакам подверглись несколько регионов: над Брянской областью было сбито 14 аппаратов, над Краснодарским краем — восемь, над Республикой Крым — шесть, над Волгоградской областью — пять. Перехваты также фиксировались в Чеченской Республике (четыре), Ростовской области (два), а также в Орловской, Липецкой и Тверской областях, где было уничтожено по одному беспилотнику. Еще три аппарата были сбиты над акваторией Черного моря.

«Ъ-Сочи» писал, что между Сочи и Туапсе с 1 по 18 декабря 2025 года по техническим причинам временно приостанавливается движение пригородных поездов. В вышеуказанный период будет временно приостановлено курсирование следующих электропоездов: №6004 сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе; №6011 сообщением Туапсе — Аэропорт Сочи.

Мария Удовик