В Туапсинском округе два человека пострадали при атаке беспилотника

В Туапсинском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотного аппарата пострадали два местных жителя. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Обломки БПЛА упали в поселке Новомихайловском. Повреждения зафиксированы в трех частных домовладениях. В двух жилищах выбило стекла, пострадали облицовка и дверные конструкции. В третьем доме фиксируются разрушения стен, включая трещины со смещением. Помимо этого, на одном из участков оказались порваны линии электропередачи и повреждена газовая труба.

На месте продолжают работать экстренные и специализированные службы. Комиссии по оценке ущерба проведут обследования объектов в течение дня. Муниципальные власти заявили о готовности оказать жителям всю необходимую помощь.

В прошедшую ночь работала система ПВО. Дежурные расчеты успешно перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Согласно информации военного ведомства, атакам подверглись несколько регионов: над Брянской областью было сбито 14 дронов, над Краснодарским краем — восемь, над Республикой Крым — шесть, а над Волгоградской областью — пять. Перехваты также были зафиксированы в Чеченской Республике (четыре), Ростовской области (два), а также в Орловской, Липецкой и Тверской областях — по одному аппарату. Дополнительно три беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря.

В ночь накануне в Краснодарском крае поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА, что привело к введению ограничений на прием и отправку судов в аэропорту Сочи. Тем не менее, меньше чем через час воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Мария Удовик