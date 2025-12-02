Над Черным морем у Сочи объявили риск смерчей до конца суток

Над акваторией Черного моря у побережья Сочи в ближайшие часы может сформироваться серия смерчей. Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца 2 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации властей, наиболее высокая вероятность образования опасных воронок отмечается на участке побережья от Магри до Веселого, включая территорию Сочи и федеральной территории Сириус. Все городские службы переведены на усиленный режим работы, а ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от нахождения у воды, не парковать автомобили под деревьями, конструкциями и рекламными щитами, а также соблюдать необходимые меры безопасности. В экстренных ситуациях рекомендуется обращаться по номеру 112.

Как ранее поясняла заместитель начальника краевого гидрометцентра Светлана Попова, сезон образования смерчей в регионе обычно длится с июня по сентябрь. Точные прогнозы поведения таких атмосферных явлений сделать крайне сложно: даже наблюдаемый смерч может резко изменить траекторию движения, что усложняет оценку потенциальной опасности. Специалисты отмечают, что подобные процессы остаются недостаточно изученными.

Мария Удовик